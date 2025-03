Lortica.it - Calcio, salame e camicie stirate: cronache di un tifoso (e di una santa donna)

Leggi su Lortica.it

La vita familiare di unè una continua partita giocata tra il divano e la cucina, tra il sugo che sobbolle e il pallone che rotola. C’è chi trova gioia nel rimestare una pentola, e chi invece si strugge per un fuorigioco dubbio.Domenica sera, mentre il nostro eroe si aggrovigliava nell’angoscia per un Motta e un Giuntoli qualsiasi, la sua dolce metà gli stirava lecon dedizione. Lei, anima nobile e paziente, si limitava a offrirgli una panina con du’ tocchi di, sperando in un momento di gratitudine. Ma lui, con la leggerezza di chi ha il cuore oppresso dal risultato dell’Arezzo, pensava solo alla partita: “Beata te che mangi poco e hai i fianchi sodi, io invece mi sprofondo in questo divano scomodo. ma aspetta, Pattarello è in attacco!”E mentre la dolce metà meditava vendetta (o almeno un tè molto, molto caldo sul suo amato), ecco che il nostro si lanciava nella telecronaca casalinga della partita.