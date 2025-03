.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, programma e arbitri della 24^ giornata

InB ostacolo Real Cameranese per la Castelfrettese, l’Ostra ospita il Pietralacroce. Big match Montemarciano-Osimo. In coda c’è il derby Staffolo-Sampaolese. Nel girone C l’Argignano ospita la Belfortese. InC, domani è il gran giorno di Cupramontana-Le Torri Castelplanio, tutte in trasferta le nostre squadre del girone F VALLESINA, 14 marzo– Proseguono senza soste i campionati didi. Tra stasera, venerdì 14, domani, sabato 15, e domenica 16 marzo si giocano le gare24^. Ci saranno colpi di scena, maltempo permettendo? Andiamo a scoprire le sfide più interessanti di questo fine settimana nella nostra analisi.L’analisi24^diGirone B – Borghetto-San Biagio Due squadre che lottano per due obiettivi diversi.