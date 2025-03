Sport.quotidiano.net - Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Con l’incognita maltempo

Firenze, 14 marzo 2025 – Fine settimana complicato per le avverse condizioni meteo che potrebbero condizionare i calendari calcistici, anche perché in gran parte della Toscana è in corso un’allerta rossa. Al momento, però, il programmaC è confermato e noi come sempre ci concentriamo sulledei “nostri” territori: Toscana, Umbria e La. IL PROGRAMMA Serie A Torino-Empoli (sabato 15 marzo, ore 20.45) Fiorentina-Juventus (domenica 16 marzo, ore 18) Serie B Cesena-(sabato 15 marzo, ore 15) Pisa-Mantova (sabato 15 marzo, ore 17.15) Sudtirol-Carrarese (domenica 16 marzo, ore 15) Serie C (Girone B) Milan Under23-Pontedera (sabato 15 marzo, ore 15) Ascoli-Arezzo (sabato 15 marzo, ore 15) Lucchese-Campobasso (sabato 15 marzo, ore 15) Rimini-Gubbio (sabato 15 marzo, ore 15) Perugia-Legnago (sabato 15 marzo, ore 17.