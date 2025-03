Oasport.it - Calcio, la Fiorentina piega il Panathinaikos e vola ai quarti di Conference League

Leggi su Oasport.it

Lacontinua la sua avventura in, con l’obiettivo di giocare la terza finale europea consecutiva. La squadra di Palladino si qualifica per idi finale dopo aver battuto per 3-1 i greci del, ribaltando la sconfitta per 3-2 maturata ad Atene. Adesso per i viola ci sarà la sfida con gli sloveni del Celje, che sono usciti vincitori dall’incredibile sfida con il Lugano decisa ai calci di rigore dopo che regolamentari e supplementari erano terminati 5-4 per gli svizzeri.La svolta della partita arriva quasi subito, visto che al dodicesimo minuto Mandragora trova il vantaggio con un gran sinistro da fuori area. Il match è in pieno controllo dei padroni di casa, che trovano il raddoppio con la conclusione di Albert Gudmundsson, che sfrutta anche la deviazione decisiva di Arao.