Oasport.it - Calcio, i convocati dell’Italia per le sfide alla Germania: incrocio cruciale in Nations League

Luciano Prandelli ha diramato le convocazioni per i quarti di finale della: la doppia sfida contro la, in programma giovedì 20 marzo a San Siro e domenica 23 marzo a Dortmund, rappresenterà un crocevia della stagione della nostra Nazionale e inciderà anche sul girone delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.Se gli azzurri dovessero imporsi contro i tedeschi, oltre a staccare il biglietto per le Finals che ospiterebbero a Torino nel mese di giugno, finirebbero nel raggruppamento con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, evitando così il gruppo con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia nel cammino che condurràprossima rassegna iridata.Per l’occasione sono stati chiamati 25 calciatori, tra cui i debuttanti Matteo Ruggeri (difensore) e Cesare Casadei (centrocampista), entrambi classe 2003.