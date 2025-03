Ravennatoday.it - Calcio, dopo la vittoria in Coppa sale la febbre per Forlì: biglietti polverizzati in meno di 24 ore

Il settore ospiti destinato ai tifosi del Ravenna allo stadio "Tullio Morgagni" diè esaurito. Sono andatiindi 24 ore i tagliandi, messi in vendita giovedì, destinati ai supporter dei giallorossi per il big match che si svolgerà domenica 23 marzo in casa dei forlivesi.