.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 23^ giornata

Leggi su .com

In C1 domani c’è il derby Chiaravalle-Cerreto d’Esi, il Pietralacroce ospita il Tre Torri Sarnano. In C2 posticipata a mercoledì Arcevia-Castelbellino, stasera Acli Mantovani-Lucrezia, Sambucheto-San Biagio e Uroboro-Polisportiva Victoria, domani Castelraimondo-Real Fabriano VALLESINA, 14 marzo– A 4 giornate dalla fine, inC1 e C2 dia 5 i palloni cominceranno a pesare il doppio. In questo fine settimana tra venerdì 14 e mercoledì 19 marzo, infatti, si giocano le partite23^. Andiamo a scoprire ilche riguarda le squadreVallesina e dintorni.C1 In questo fine settimana diC1 il match più atteso è il derby di domani tra Chiaravalle e Cerreto d’Esi (foto di copertina il match di andata). Una sfida d’alta quota, visto che le due squadre sono rispettivamente sesta e quinta con un solo punto a dividerle.