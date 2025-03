.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 20^ giornata del girone D

Il Corinaldo farà visita alla capolista Mernap Faenza per riaprire i giochi per la promozione diretta. Scontro salvezza per il Cus Ancona contro la Nuova Juventina, a riposo lo Jesi VALLESINA, 14 marzo– Entriamo nelle battute finali delD diB dia 5. In questo fine settimana, infatti, si giocheranno le gare20^sulle 22 complessive e i giochi sono tutti ancora aperti, a parte per la Real Dem retrocessa aritmeticamente inC1. Il Corinaldo, in particolare, proverà a rovinare la festa alla Mernap Faenza (in foto di copertina il match di andata): i biancorossi, in caso di vittoria in casacapolista che riposerà all’ultimae quindi giocherà solo due partite nelle prossime tre giornate, si riporterebbero a -3 dalla vetta. Se i padroni di casa, invece, dovessero vincere sarebbero promossi inA2 nel caso in cui il Città di Chieti non vinca a Recanati.