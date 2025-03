Bergamonews.it - Calcinate, Canonica e Castione al voto il 25 e 26 maggio e per il referendum si vota l’8 e il 9 giugno

Bergamo. Election day e, fissate le date. Il Consiglio dei ministri ha reso noto gli appuntamenti deisulla cittadinanza e sul lavoro sui quali saranno chiamati ad esprimersi i cittadini. Per quanto riguarda ildelle amministrative, in particolare i Comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco stante la loro posizione di commissariamento,d’Adda e, che andranno alle urne il 25 e il 26, per quanto riguarda invece isi voterà l’8 e il 92025, in concomitanza con i ballottaggi delle amministrative. I giorni scelti dal governo, di fatto, combinano la proposta di creare un election day con le urne e con la possibilità di tenere ia scuole chiuse, dato che spesso gli edifici scolastici vengono utilizzati come sedi dei seggi.