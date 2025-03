Thesocialpost.it - Calabria, scontro tra auto e furgone sulla strada tra Longobardi e Vibo Marina: morto Paolo Fiorillo, un ferito

Leggi su Thesocialpost.it

Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la statale 182 “Delle Serre Calabre”, nella curva nei pressi della frazione di San Pietro, tra. Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Focus e un Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente. Il conducente del Doblò,, 41 anni, ha perso la vita nello schianto, mentre l’autista dell’altra vettura è rimasto.Leggi anche: Foggia, incidentetangenziale: èil ristoratore Giuseppe SabatinoInutile l’intervento dell’elisoccorsoSul posto è stato allertato l’elisoccorso per un trasferimento d’urgenza a Catanzaro, ma all’arrivo dei sanitari pernon c’era più nulla da fare. Il decesso è stato constatato in attesa dell’intervento del medico legale.Traffico bloccato e rilievi in corsoI Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere sia la vittima che il, mentre il 118 ha prestato i primi soccorsi.