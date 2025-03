Lidentita.it - Bye bye Ecobonus, Urso apre a riconvertire l’automotive in difesa e aerospazio

Leggi su Lidentita.it

Bye bye. “Non rinnoveremo più l’, inefficace su scala nazionale. Abbiamo chiesto per primi all’Europa che un piano incentivi alla domanda sia realizzato, invece, a livello europeo che incentivi in modo omogeneo e costante l’acquisto di veicoli ecologicamente sostenibili, non necessariamente elettrici, e questa nostra indicazione si sta facendo strada a Bruxelles”. È quanto . Bye byeinL'Identità.