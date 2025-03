Buona fortuna addio Grande Fratello tra Shaila e Lorenzo il finale è amarissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, traè davvero arrivata la fine. Se qualcuno stesse cercando ancora conferme sulla conclusione della storia d’amore tra il modello e l’ex velina è stato servito. Già in puntata le parole che la ballerina aveva prounciato durante uno sfogo in confessionale avevano rappresentato la pietra tombale sul rapporto: in pratica la 28enne ha detto di sentirsi danneggiata dalla relazione conGatta ha dichiarato che tutte le attenzioni si sono sempre concentrate su: “Ho paura di sentirmi solo la fidanzata diSpolverato – le sue parole – C’è una parte di me che è molto delusa, triste, arrabbiata e sta rosicando (dopo la proclamazione di Zeudi come terza finalista, ndr). Non sono arrabbiata con lui, ma con me”. Parole che naturalmente non sono piaciute a