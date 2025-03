Notizieaudaci.it - Buon onomastico Matilde! Frasi e immagini da condividere

Oggi, 14 marzo, si celebra Sandi Ringelheim, regina di Germania e madre di Ottone il Grande. Nota per la sua generosità e le opere di carità, è venerata sia dalla Chiesa cattolica che da quella evangelica.Chi era Santa? La regina che divenne monacanacque nel IX secolo e sposò Enrico l’Uccellatore, diventando duchessa di Sassonia e poi regina di Germania. Dopo la morte del marito:Si dedicò alle opere di carità, fondando ospedali e monasteri. Sostenne la successione del figlio minore Enrico, ma il trono passò a Ottone il Grande. Fu Reggente di Germania durante l’assenza di Ottone. Trascorse gli ultimi anni nel monastero di Quedlinburg, dove morì nel 968.Fu proclamata Santa per acclamazione subito dopo la sua morte.Significato del nome: forza e determinazioneIl nomeha origini germaniche e deriva da:“Maht” (forza, potenza)“Hild” (battaglia, guerriera) Il significato è “potente in battaglia” o “forte guerriera”, un nome che simboleggia coraggio e determinazione.