Lanazione.it - Buche in diretta tv, il caso fa discutere: Gli albergatori: ‘Figuraccia durante la Tirreno-Adriatico’

Marina di Pietrasanta, 14 marzo 2025 – Scoppia ilsullatv che lunedì,la gara ciclistica-Adriatico, ha visto i commentatori spendere parole ironiche sullepresenti sul lungomare di Marina. Mentre dal Comune fanno notare come sia stato impossibile sistemare il tratto di Motrone in quanto solo all’ultimo Viareggio ha rinunciato facendo così spostare il circuito sull’asse Lido di Camaiore-Marina di Pietrasanta (anziché Viareggio-Lido), le categorie si dividono in merito al potenziale “boomerang” turistico. “Non penso siano lea fermare o compromettere il turismo – dice il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona – in quanto sono ben altri i servizi che offriamo. La gente viene per stare in spiaggia, quindi capirei il disappunto solo se trovassero la spiaggia sporca.