Brocchi sicuro | Atalanta Inter? Inzaghi deve stare attento a una cosa…

di Redazione, l’ex allenatore del Milan ha esposto un’analisi tattica sull’imminente big match traedL’ex allenatore del Milan Cristianvenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A per offrire un’analisi tattica riguardo al prossimo importante incontro tra, programmato per questa domenica alle ore 20:45 presso il Gewiss Stadium.SUL BIG MATCH DI DOMENICA – «Se l’dovrà fare a meno di Posch e Cuadrado, anche l’avrà tante assenze importanti come quelle di Dimarco, Darmian, Zalewski, De Vrij e Zielinski. Grazie al recupero di Carlos Augusto, però,dovrebbe confermare il 3-5-2?, ha esordito. Anche il modulo di Simoneè consolidato e i calciatori lo conoscono bene. Credo che l’giocherà molto compatta in alcuni momenti tenendo un atteggiamento conservativo per non concedere troppo campo alla fisicità degli avversari e, in questi momenti, la partita sarà necessariamente meno bella».