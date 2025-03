Brignone vince il Super-G di La Thuile e ipoteca la Coppa

Leggi su Iltempo.it

LA(ITALIA) (ITALPRESS) – Federicatrionfa nel-G di La, prova valida per ladel Mondo di scialpino: 57?95 il tempo della valdostana, che precede diun centesimo Sofia Goggia. Terza a 0?05 la francese RomaneMiradoli. Ai piedi del podio le due svizzere Corinne Suter e LaraGut-Behrami, entrambe quarte a 0?35. Elena Curtoni sesta a 0?59. “Sto vivendo una giornata fantastica – ha detto-. Citenevo ad arrivare in luce verde davanti a questo pubblico. Non ho pensato a niente altro. Non ho fatto errori, è andato tutto bene, sono stata veloce. La pista era molto migliore di ieri. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi. Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente. Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane.