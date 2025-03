Lettera43.it - Brignone vicina alla Coppa del Mondo: trionfo a La Thuile davanti a Goggia

Giornata storica per lo sci italiano. Federicaha conquistato il SuperG di Laa Sofiaper un solo centesimo mettendo a segno una fantastica doppietta azzurra. La Tigre di La Salle ha inoltre messo una seria ipoteca sulla secondadi Cristallo generale in carriera, grazie al quarto posto di Lara Gut-Behrami, l’unica che poteva impensierirla a fine stagione. Dopo una prova sottotono, la campionessa svizzera si è classificata solo quarta – stesso tempo della sua compagna di squadra Corinne Suter – perdendo anche la leadership della specialità in favore della 34enne valdostana per soli cinque punti. Fuori la tedesca Emma Aicher, che aveva vinto la prova di ieri 13 marzoalle due italiane, proprio mentre stava dominando la prova a metà tracciato con 28 centesimi su