Ilfattoquotidiano.it - Brignone: “Questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta. Ed è una cosa che ho sempre sognato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milaine non me laper“. Infrase c’è tutto il significato dell’impresa compiuta da Federica, che oggi con la vittoria del SuperG di La Thuille ha conquistato ladel mondo 2025 di sci alpino. Manca ancora la certezza matematica, ma di fatto Lara Gut-Behrami non la può più superare in classifica: la valdostana ha 382 punti di vantaggio quando mancano le 4 gare finali di Beaver Creek, ma la svizzera non disputerà lo slalom (non lo fa da 8 anni) e quindi non esiste uno scenario in cui possa recuperare.quindi sa di avere ladi Cristallo in, ma avrà il giusto tempo di assaporare questo trionfo e di gustarsi la consegna ufficiale negli Usa. Lei infatti lagenerale l’aveva già vinta, nel 2020, ma la pandemia di Covid le aveva tolto ogni celebrazione e meritato festeggiamento.