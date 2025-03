Sbircialanotizia.it - Brignone, la storia prosegue: vittoria nel SuperG, Coppa del Mondo a un passo

Federicasi avvicina sempre di più alla conquista delladel. La sciatrice italiana ha ottenuto unaneldi La Thuile, in Valle d’Aosta, in una competizione ridotta a causa delle recenti nevicate e delle temperature più elevate.ha completato la gara in 57?95, superando di un solo centesimo Sofia . L'articolo, laneldela unè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.