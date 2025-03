Tpi.it - Briciolafilm presenta il dramedy “Il Presente” sul tema della maternità surrogata

, in associazione con The Box Films e Trebisonda Produzioni,“IL”, diretto da Francesca Romana Zanni, distribuito da Premiere Film, con Massimiliano Caiazzo, Barbara Chichiarelli, Iaia Forte, Alberto Malanchino e con le musiche originali di Valerio Piccolo e Pino Pecorelli. La pellicola è in concorso alla XX edizione di CORTINAMETRAGGIO – Venti forti che si terrà dal 17 al 23 marzo a Cortina D’Ampezzo.SinossiChe cosa siamo disposti a fare oggi per avere un figlio? Stella, ex diva del cinema ormai in declino, propone al figlio Giovanni e al marito di lui, Jonathan, una gravidanzacon Monica. Ma i due uomini questo figlio non lo vogliono o almeno così sembra, mentre Stella nasconde dietro questa proposta il progetto di tornare in auge sulla scena sfruttando questa notizia.