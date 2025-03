Anteprima24.it - Bradisismo, interrogazione urgente di Catello Maresca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere comunale e consulente della commissione bicamerale per le questioni regionali,, ha presentato un’a risposta scritta al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’assessore competente per fare chiarezza sulle misure adottate in occasione del sisma di magnitudo 4.4 che ha colpito l’area flegrea nella notte del 13 marzo 2025. L’nasce “dalle numerose segnalazioni dei cittadini, i quali hanno lamentato l’assenza di comunicazioni efficaci, punti di raccolta organizzati e un’adeguata assistenza da parte delle autorità competenti. Nonostante l’esistenza di piani di emergenza specifici per il rischio bradisismico e sismico, l’evento ha messo in luce gravi carenze nella gestione dell’allerta e nel coordinamento delle operazioni di soccorso”.