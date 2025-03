Quotidiano.net - Bper: anno di svolta, assemblea il 18 aprile

Utile netto nel 2024 a quota 1,4 miliardi (in lieve flessione rispetto al 2023) e dividendo di 60 centesimi per azione per un ammontare complessivo pari a poco meno di 853 milioni.banca ha comunicato ieri i risultati finanziari finali del 2024 e nel dettaglio, l’istituto ha terminato lo scorsocon un utile netto (escluse le quote di terzi) di 1,4 miliardi di euro, risultato che si confronta con gli 1,52 miliardi contabilizzati nel 2023, in seguito a maggiori imposte; l’utile ante imposte era salito del 19,1% a 2,05 miliardi di euro. In aumento, invece, il risultato della gestione operativa, che è salito da 2,44 miliardi a 2,54 miliardi di euro (+4,1%), in seguito alla diminuzione delle spese per il personale. I proventi operativi netti sono aumentati da 5,48 miliardi a 5,57 miliardi di euro, in seguito all’incremento del margine di interesse (+3,9% a 23,38 miliardi), grazie alla crescita degli spread commerciali e al miglioramento del funding mix.