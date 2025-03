Amica.it - Borse lady like, l’accessorio per moderne “sciure”

Non servono collane di perle o grandi pellicce, per vestirsi come brave signore questa primavera estate 2025 basta una borsa, signorile per l’appunto. Dopo anni di shopper oversize e tracolle informali, la moda riscopre il fascino della borsa impeccabile, da portare a mano o al braccio con grazia borghese. Strutturata, elegante, di pelle, non esageratamente capiente ma, d’altronde, non è pensata come borsa da lavoro. Non è solo questione di estetica, ma di attitudine: la borsa top handle è un accessorio che sa di tradizione e status, ma che oggi si reinventa con twist contemporanei. Cavalcando l’estetica coquette o allungando e deformando la propria silhouette, si riscopre allettante anche per giovani donne al passo con i trend.