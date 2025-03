Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus su Cina, USA e intelligenza artificiale

Lesono incon lo sguardo rivolto allae agli Stati Uniti. Sui mercati si respira un clima più sereno, con l'attenuarsi dei timori per lo shutdown americano e lache ha annunciato per lunedì una conferenza stampa di governo e banca centrale per annunciare nuove misure a sostegno dei consumi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0862 sul dollaro. L'oro prosegue la sua corsa sfiorando i 3.000 dollari l'oncia. Lo stoxx 600 guadagna lo 0,5%. InParigi (+0,7%), Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,4%), Londra (+0,3%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,2%), mentre si guarda agli investimenti per l'. Bene anche il comparto del lusso (+1,7%), dove si mettono in mostra Lvmh (+2,3%), dopo le recenti nomine, Hermes (+2,7%) e Richemont (+2,3%), mentre crolla Kering (-12%), con la nomina di Demna Gvasalia a nuovo direttore artistico di Gucci.