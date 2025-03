Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo: attenuazione rischi shutdown USA e dazi Trump sotto osservazione

Leggi su Quotidiano.net

Lerimbalzano con l'attenuarsi deidellonegli Stati Uniti, con una paralisi del governo. Gli investitori, intanto, valutano l'impatto degliannunciati da Donaldsull'economica globale.i riflettori anche le trattative per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Inanche i future dell'Europa e di Wall Street. Seduta positiva per Tokyo (+0,72%). Sul mercato dei cambi lo yen tratta a 148,70 sul dollaro e sull'euro a un livello di 161,20. A contrattazioni ancora in corso sono inHong Kong (+2,4%), Shanghai (+1,7%), Shenzhen (+2%) e Seul (+1,6%). In controtendenza Mumbai (-0,3%). Sul fronte macroeconomico in in arrivo dal Regno Unito il Pil e la produzione industriale. Dall'Italia la produzione industriale e dagli Stati Uniti la fiducia dei consumatori.