Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo: attenuazione dei rischi di shutdown negli USA e impatto dei dazi Trump

Leggi su Quotidiano.net

Lerimbalzano con l'attenuarsi deidelloStati Uniti, con una paralisi del governo. Gli investitori, intanto, valutano l'degliannunciati da Donaldsull'economica globale. Sotto i riflettori anche le trattative per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Inanche i future dell'Europa e di Wall Street. Seduta positiva per Tokyo (+0,72%). Sul mercato dei cambi lo yen tratta a 148,70 sul dollaro e sull'euro a un livello di 161,20. A contrattazioni ancora in corso sono inHong Kong (+2,4%), Shanghai (+1,7%), Shenzhen (+2%) e Seul (+1,6%). In controtendenza Mumbai (-0,3%). Sul fronte macroeconomico in in arrivo dal Regno Unito il Pil e la produzione industriale. Dall'Italia la produzione industriale e dagli Stati Uniti la fiducia dei consumatori.