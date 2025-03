Quotidiano.net - Borsa Italiana strategica per rilanciare la competitività delle imprese, dice Confindustria

Leggi su Quotidiano.net

è per noi. Ciò tanto più in un momento come l'attuale in cui è essenzialeladel sistema produttivo, supportando la crescita dimensionalenostre, che è elemento chiave per la crescita della produttività. Per questo serve puntare sempre più al rafforzamento della struttura finanziaria, sottolinea il vice presidente diper il Credito, la Finanza e il Fisco, Angelo Camilli. "Negli ultimi anni -- si è osservato un progressivo e convincente percorso di rafforzamento dei bilanciaziende che hanno aumentato la loro capitalizzazione e ridotto la dipendenza dal credito bancario. Un percorso dovuto a una serie di riforme e di iniziative realizzate per favorire l'accessoai mercati dei capitali e che va ora rilanciato.