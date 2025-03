Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo: ottimismo sui mercati e misure cinesi sostengono i listini

Ladisale, in linea con gli altrieuropei. Suitorna l', con l'attenuarsi dei timori per lo shutdown americano e la Cina che ha annunciato per lunedì una conferenza stampa di governo e banca centrale per annunciare nuovea sostegno dei consumi. L'euro sale a 1,0891 sul dollaro. L'oro cresce dell'1,7% a 2.993 dollari l'oncia. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Sale Francoforte (+1,4%)(+1,2%), Parigi e Madrid (+1,1%), Londra (+0,6%). I principalieuropei sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,3%), con gli investimenti per l'intelligenza artificiale. A Piazza Affari corrono Leonardo (+5,2%), mentre si guarda agli investimenti per la difesa, e Tim (+5,1%), con Barclays che ha confermato il 'buy' e aumentato il target price a 0,40 euro.