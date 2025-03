Ilgiorno.it - Borracce e yoga, debutta la tessera sanitaria a premi

Biglietti per mostre, fiere, teatri, concerti di musica classica; coupon per massaggi o lezioni di, ballo, pittura; ingressi a palestre, piscine, spa; corsi on line a tema salute e benessere; kit per il giardinaggio o di stampo eco-sostenibile, come le; cibi purché "salutari come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre", o "funzionali", come le patate viola che contengono antiossidanti e il kefir, "ricco di probiotici per la salute intestinale". Sono alcuni"etico/salutari" immaginati, "a titolo esemplificativo e non limitativo", per i 2.500 fortunati over 50 che sperimenteranno il debutto della "a punti". L’idea lanciata dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ormai un anno e mezzo fa inizia a materializzarsi in una sperimentazione affidata all’Ats di Pavia.