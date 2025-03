Lanazione.it - Borgo San Lorenzo in difficoltà: fossi esondati, strade allagate e danni. Allerta rossa

San(Firenze), 14 marzo 2025 – Paura aSanper l’allagamento di diversea causa dell’esondazione dei. La pioggia incessante fin da prima dell’alba non ha dato tregua fino a metà mattina. I corsi d’acqua si sono immediatamente ingti e appunto alcuni di questi, quelli minori, sono usciti dagli argini allagando le. Una giornata difficile, cone le scuole di ogni ordine e grado chiuse e un’che a mezzogiorno da arancione è diventata. Sotto stretta osservazione c’è la Sieve. Toscana, è: rischio per l’Arno, diverse province interessate E ci sono diverse chiusure. Il ponte di Sagginale sulla Sieve è stato interdetto al transito veicolare per il rischio esondazione. Chiusa la strada comunale Sagginale-Rabatta, chiusa la strada per Luco (frazione raggiungibile via Senni).