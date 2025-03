Lettera43.it - Bonus per sostituzione doccia: le agevolazioni previste nel 2025

Leggi su Lettera43.it

La Legge di bilancioprevede che le spese sostenute per determinati interventi edilizi effettuati nel corso dell’anno possano essere detratte fiscalmente (come avveniva anche in precedenza). L’incentivo viene applicato nel contesto delle ristrutturazioni, a condizione che i lavori siano classificabili come manutenzione straordinaria. La soladel box o del piatto, insomma, non è sufficiente per ottenere la detrazione, a meno che non sia parte di un intervento più ampio, come il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno.Le detrazioni per le spese edilizie: aliquote e limiti di spesa(Getty Images).La Manovraprevede per le spese relative agli interventi edilizi spetti una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento, fino a un ammontare non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, in caso di attività di manutenzione straordinaria.