Bonus nido 2025 perché non arriva | il punto della situazione

Tra le varie agevolazioni pensate per le famiglie c’è il. Si tratta di un contributo erogato dall’Inps destinato alle famiglie con bambini fino ai tre anni d’età per coprire – almeno in parte – il costo delle rette, previa domanda che va rinnovata ogni anno. Al momento c’è un problema: l’Inps non ha ancora messo a disposizione la piattaforma dove fare richiesta del. Ilin ritardo: quando si saprà quando fare domandaLa pagina delsul portale Inps.La domanda va rinnovata ogni anno. Le famiglie non hanno però ancora una data di riferimento per poter inviare la domanda per il. Il via libera devere dall’Inps, che è in ritardo rispetto al 2024, quando le famiglie interessate hanno avuto modo di presentare la richiesta entro fine febbraio.