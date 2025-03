Ilnapolista.it - Bonucci: «C’è stata la possibilità di entrare nello staff di Conte, ma non ero pronto»

Leggi su Ilnapolista.it

Leonardopoteva seguireal Napoli come suo collaboratore. Lo ha rivelato l’ex centrale della Juventus al podcast della Gazzetta dello Sport.racconta che in estate ha parlato cone il tecnico ha avanzato la proposta di farlonel suo.Proposta poi declinata dall’ex calciatore che ha sentito la necessità di staccare un po’ la spina dopo le esperienze in Germania e in Turchia.: «Ero interessato alle nuove idee di»Le parole di:«In estate ci siamo parlati, io ero interessato alle sue nuove idee e lui si confronta spesso con me, mi ha chiesto anche le mie intenzioni. Uomo? C’èquesta, ma non ero, l’ho ringraziato e avevo bisogno di staccare dopo un anno difficile con 6 mesi duri in Germania e poi in Turchia, ero provato».