Mosca, 13 marzo 2025 – Ilo di sicurezza federale russo (Fsb) ha denunciato un piano dei “speciali ucraini” per colpire i militari di Mosca impegnati in guerra e i dipendenti del governo russo. Dopo i visori per droni esplosivi, sarebbe una nuova azione007 dinel conflitto invisibile che da anni si combatte a colpi di intelligence. Ma, come spesso accade in questi casi, ad accusa corrisponde smentita. I media ucraini hanno contattato fonti deiucraina che hanno negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. “Imentono, come sempre”. “nei” L’Fsb parla dicamuffate daindirizzati per posta ai soldatie ai membri del ministero della Difesa. Sarebbero stati presentati come “un regalo”, ma erano in realtà ordigni pronti a esplodere una volta aperti.