Lanotiziagiornale.it - Bombe indigeste per Pd e Destre. Sul piano di riarmo regna il caos

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il voto al Parlamento europeo sulla risoluzione sulla difesa Ue, che contiene il sostegno aldidi Ursula von der Leyen, ha sancito la spaccatura tra i partiti italiani. A favore della risoluzione si sono schierati Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari Lega, M5S e Avs. Il Pd, come da pronostici, si è spaccato:11 astenuti, 10 favorevoli.Queste spaccature nelle rispettive coalizioni di destra e di sinistra potrebbero venire pericolosamente alla luce la prossima settimana quando, martedì al Senato e mercoledì alla Camera, la premier Giorgia Meloni farà le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo.alla ricerca di un punto di cadutaPartiamo dalle. I lavori per trovare un punto di caduta nella risoluzione che metterà a punto la maggioranza non sono semplici.