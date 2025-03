Lapresse.it - Bologna, rubava alle donne fuori dai supermercati: arrestato ladro seriale

(LaPresse) Prendeva di mira leintente a caricare in auto la spesa all’uscita daiper sottrarre loro borse ed effetti personali. Unè statoin flagranza dalla polizia dial termine di accurate indagini. Il 40enne, italiano, approfittava del momento in cui una donna era impegnata a caricare la spesa in auto nel parcheggio di un supermercato, apriva la portiera della sua auto e le sottraeva la borsa riposta sul sedile. Un modus operandi che gli agenti della Squadra Mobile hanno riscontrato più volte negli ultimi due mesi presso i parcheggi di svariatie centri commerciali del territorio bolognese. Le indagini hanno consentito agli agenti di individuare e rintracciare il rapinatore.