Internews24.com - Bologna Inter, nerazzurri in campo la domenica di Pasqua? Le ultime sulla situazione

Leggi su Internews24.com

di Redazioneinladi? Lelegata al match di campionatoDopo la vittoria contro il Feyenoord in Champions League, l’si prepara a vivere la pausa Nazionali prima di entrare in un vero tour de force che porterà iverso la fine della stagione 24-25. Prima di fermarsi però, ci sarà l’ultimo scoglio da superare, ovvero il big match in programma al Gewiss Stadium contro l‘Atalanta di Gasperini, vero scontro al vertice per la nostra Serie A.Al rientro dalla pausa, dopo la gara con l’Udinese, la squadra di Inzaghi si avventurerà in un mese di aprile condito da ben otto partite: la doppia sfida con il Bayern valida per i quarti di Champions League, la semifinale andata e ritorno con il Milan di Coppa Italia e per il campionato le quattro sfide con Parma, Cagliari,e Roma.