Thesocialpost.it - Bologna, 21enne scomparsa a San Giorgio di Piano: “Potrebbe essere in grave pericolo”

L’Associazione Penelope Emilia Romagna sta cercando Orna Moni, una giovane di 21 anni di origine bengalese,da Sandi, nel bolognese. La segnalazione della suaè stata diffusa nella giornata di giovedì 13 marzo 2025.La ragazza, alta circa 1,60 m, non parla italiano e, al momento della sparizione, non aveva con sé documenti, denaro né cellulare. L’ultima volta che è stata vista indossava una felpa, leggings neri e scarpe da ginnastica bianche. La sua situazione desta grande preoccupazione, come sottolinea l’associazione in un post sui social: “in”.L’ente lancia un appello affinché chiunque abbia informazioni sulla possibile posizione della giovane si faccia avanti. Anche un dettaglio apparentemente insignificanterivelarsi utile per ritrovarla.