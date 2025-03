Liberoquotidiano.it - Bollo e catasto, cambia tutto: attenzione, ecco che cosa c'è da sapere

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, die tributi minori. Con la circolare n. 2/E, pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell'autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati dele di pagamento dell'imposta di. Registro al restyling: in via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell'imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all'ufficio. Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l'azienda, al posto dell'aliquota unica.