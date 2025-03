Oasport.it - Bob: Laura Nolte al comando dei Mondiali del 2 dopo le prime due run

Leggi su Oasport.it

Show tedesco aidi bob a 2 al femminile. Troviamo infatti alledue run, al termine della prima giornata della manifestazione iridata, in condizioni estreme visto il caldo nordamericano.La campionessa olimpica in carica ha trovato il miglior crono in entrambe le discese chiudendo con il tempo di 1’52”77, sopravanzando due connazionali.Alle sue spalle ci sono infatti altre due tedesche: Kim Kalicki, a 23 centesimi di distacco, e Lisa Buckwitz, a 43 centesimi. Più lontana la quarta, Kaysha Love, statunitense, a 76 centesimi.Non ci sono italiane in gara, domani le due run decisive che assegneranno le medaglie.