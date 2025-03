Ilfattoquotidiano.it - Bmw Serie 2 Gran Coupé, la prova de Il Fatto.it – Elegante, prestazionale e hi-tech – FOTO

Lo spettacolo della sintesi su quattro ruote è la capacità rara di conservare emozioni alla guida anche in un’epoca in cui sembra sia vietato per legge. Così, quando ti capita per le mani qualcosa che attraversa il concetto di mobilità passando dalla cattiveria veloce del bolide da pista, all’eleganza innata di una quattro posti raffinata, fino ad una navicella spaziale col suo guscio avvolgente e protettivo, ritrovi la fiducia smarrita.L’identikit di cui sopra corrisponde alla seconda generazione della BMWche già dalle dimensioni fa capire di poter garantire un upgrade non da poco. Più lunga di 20 mm dell’antenata (4,546 metri totali) e più alta di 25 mm (1.445 mm) (la larghezza è confermata a 1.800 mm) si presenta con una linea slanciatissima grazie anche al frontale più basso che scende verso l’asfalto e con sbalzi corti che ne esaltano il carattere spavaldo.