Blindati missili radar jet Rafale cannoni | l’industria bellica francese risponde al richiamo di Macron e promette di raddoppiare la produzione

C’erano tutti stamattina all’Eliseo, i patron dei grandi gruppi della difesa francesi, Safran, Thalès, Naval Group, Dassault, KNDS. più i rappresentanti delle quattromila piccole e medie imprese del settore. Fabbricare più armi e più in fretta, è questo il messaggio che ha lanciato Emmanuelagli industriali per accelerare l’“economia di guerra” della Francia. Nel suo ultimo discorso alla nazione in tv, il presidente, va-t-en-guerre per gli oppositori, lucido e responsabile per i sostenitori, aveva avvisato i francesi che “di fronte alla minaccia russa, dobbiamo essere pronti a difenderci da soli”: “Chi può credere che la Russia si fermerà all’Ucraina? Restare spettatori sarebbe una follia”.ha quindi moltiplicato le riunioni in questi ultimi giorni: ha incontrato a porte chiuse i 34 capi di stato maggiore di Paesi Ue e Nato, per cominciare a elaborare un “piano per definire delle garanzie di sicurezza credibili” per l’Ucraina, ha riunito intorno al suo ministro della Difesa Sébastien Lecornu, i colleghi del “Gruppo dei 5” (Regno Unito, Germania, Polonia, Italia), per coordinare l’azione di sostegno all’Ucraina, ha convocato il premier François Bayrou e un gruppo di ministri per discutere dei finanziamenti della Difesa, ed eccolo dunque oggi riunire industriali volenterosi le cui azioni stanno esplodendo in Borsa.