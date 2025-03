BLEACH Rebirth of Souls | il nuovo trailer svela il mondo dei Soul Reaper

Leggi su Nerdpool.it

Con l’uscita diofsempre più vicina, i giocatori si preparano a impugnare le loro spade e affrontare il destino. Iloffre uno sguardo approfondito sul titolo ispirato all’iconico franchise di Tite Kubo, permettendo di vestire i panni di personaggi leggendari come Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Sosuke Aizen e molti altri.Uscita e prenotazioniofsarà disponibile dal 21 marzo 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 e PC. È possibile prenotarlo in tre edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate.Le edizioni Deluxe e Ultimate includono:Season PassAccesso anticipato di 7 giorni ai personaggi DLCCrystalPersonaggi giocabili della Thousand Year Blood WarPrenotando il gioco, si riceverà il set costumi Thousand Year Blood War per Toshiro e Yoruichi come bonus esclusivo.