Blake Lively | prima vittoria legale su Justin Baldoni per la diffusione di infomazioni intime e personali

parzialeperche è riuscita a imporre adi non diffondere informazioni private riguardanti la sua persona e la loro interazione che potrebbero danneggiare anche terze persone. Un giudice federale ha accolto la richiesta didi limitare la divulgazione di alcune informazioni sensibili nel corso di una causa contro il regista e co-protagonista di It Ends With Usha citato in giudizioper molestie sessuali e ritorsione, mentreha citato in giudizio lei e suo marito Ryan Reynolds per diffamazione. Il giudice Lewis Liman ha accettato giovedì la richiesta didi limitare alcuni materiali di divulgazione "solo agli avvocati" visto cheha deciso di contrattaccare diffondendo i messaggi privati scambiati con l'attrice per dimostrare l'infondatezza delle accuse di .