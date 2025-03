Inter-news.it - Bisseck convocato dalla Germania: «Momento pazzesco. Stavo facendo questo!»

Yannha espresso le sue prime parole dopo la notizia della convocazione da parte dellaper i due impegni di Nations League contro l’Italia. Il calciatore tedesco ha raccontato le sue emozioni in merito.IL PUNTO – Yannha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale Maggiore della. Il difensore, che si sta disimpegnando in maniera ottimale in questa stagione con la maglia dell’Inter, si è ampiamente meritato la chiamata da parte di Julian Nagelsmann, il quale ha giustificato le sue scelteriferimento a due fattori decisivi per orientarle: la qualità e la motivazione dei calciatori convocati. Due elementi, questi ultimi, di cui il classe 2000 ha dimostrato di essere in possesso nel corso delle sue due stagioni in nerazzurro. Nella consapevolezza di poter ulteriormente crescere grazie al lavoro svolto nel club meneghino.