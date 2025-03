Bergamonews.it - “Biru Unjarga”, commedia condita d’inquietudine: dalla comunità Sami a dinamiche globali

/My fathers’ daughter” di Egil Pedersen, Norvegia, Finlandia, Svezia, 2024Nel sesto film in concorso si respira aria dima anche parecchia inquietudine.È certamente inquieta la protagonista quindicenne Elvira, che è alla ricerca di sé su più livelli, visto che non conosce l’identità del padre – pensa di essere stata concepita grazie a una banca del seme danese e vagheggia perciò un’origine per metà danese che potrebbe affrancarlanoia della cittadinain cui è nata e vive – e fantastica di avere per padre il famoso attore danese Nicolaj Coster-Waldau.Quando irrompe nella sua vita il vero padre, un bizzarro scriteriato che appartiene alla(popolo indigeno che vive nelle zone settentrionali diNorvegia, Svezia, Finlandia e Russia), Elvira scoprirà anche di essere molto più legata all’identitàdi quanto pensasse.