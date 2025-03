Internews24.com - Biglietti Milan Inter, tutte le info sulla vendita per la semifinale di andata di Coppa Italia

di Redazioneleper ladidi, in programma il 2 aprileTramite comunicato ufficiale, l’ha annunciatolermazionideiper il Derby contro il, in programma il 2 aprile, valido per lad’di. Di seguito tutti i dettagli.Il mese di aprile si aprirà con il derby valido per ladidi: mercoledì 2 alle ore 21:00 è fissato il fischio d’inizio della prima delle due sfide che decideranno la finalista dell’edizione 2024/25 della competizione. Si giocherà in casa del, per questo motivo tutti i tifosiisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro.Da venerdì 14 marzo i tifosi nerazzurri potranno acquistare iper assistere al derby dinel Secondo Anello Verde, settore storicamente dedicato agliisti.