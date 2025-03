Oasport.it - Biathlon, Johannes Boe non disputerà mass start e staffetta di Pokljuka

Il norvegeseThingnes Boe nonladi domani e ladi domenica a causa dell’influenza: la Coppa del Mondo 2024-2025 disi avvicina così al connazionale Sturla Holm Laegreid, il quale è già in vantaggio di 39 punti e domani aavrà occasione di allungare.Boe era apparso in difficoltà già nella short individual di ieri, cedendo la vetta della graduatoria, ora arriva il forfait per le ultime due gare della tappa in Slovenia, per provare a recuperare in vista delle ultime tre prove stagionali, ovvero sprint, pursuit e.La Coppa del Mondo verrà assegnata proprio in Norvegia, ad Oslo Holmenkollen, la settimana prossima, nella tappa che chiuderà la stagione e la carriera di Boe: dopo l’annuncio odierno è molto difficile una rimonta nelle ultime gare individuali, soprattutto se non dovessero migliorare le sue condizioni di salute.