Bff - Best Friends Forever, recensione: se nemmeno Anna Ferzetti e Ambra Angiolini salvano il risultato

Il duetto tra le due attrici (che ricordano Tina Fey e Amy Poehler) non riesce a sopperire le mancanze di una commedia dalla buona idea ma dalla discutibile struttura. In streaming su Paramount+. Un peccato, perché dietro il film di Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli ci sarebbe un'idea decisamente dirompente. È di per sé interessante strutturate una commedia - o meglio dire una black comedy, date le svolte - seguendo due figure femminile totalmente opposte e contrarie ad ogni possibile idealizzazione, considerando anche che le due protagoniste sono scritte seguendo una logica che possa addirittura essere liberatoria e propedeutica per quelle battaglie atte ad assottigliare le differenze di genere (in fondo la miglior commedia riflette il presente). Tuttavia, BFF -, arrivato in digitale su Paramount+, non riesce quasi mai nell'intento .