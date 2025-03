Secoloditalia.it - Bertolaso inventa la “tessera sanitaria a punti”: a Pavia premi per chi sceglie la prevenzione

Un’iniziativa ambiziosa sta per prendere piede a. L’assessore regionale al Welfare Guidol’ha immaginata come un incentivo concreto alla: una, conper chi si sottopone agli screening medici. Il progetto pilota partirà con il test per il tumore al colon-retto, un programma a cui oggi aderisce solo un terzo degli aventi diritto, e mira a scardinare quella pigrizia diffusa che spesso frena anche i gesti più semplici a tutela della propria salute.Come funziona laL’idea è tanto semplice quanto innovativa: chi accetterà di sottoporsi ai controlli riceverà crediti, convertibili inche spaziano dall’alimentazione sana all’attività fisica, dalla cultura al benessere. Tra i riconoscimenti possibili, frutta e verdura per la tavola, ingressi scontati ai musei, lezioni di yoga, accesso alle piscine, abbigliamento sportivo, persino riviste e libri sulla crescita personale oppure articoli per l’igiene personale e kit per il giardinaggio.